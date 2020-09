Verdachte aangehouden voor inbraak

Omstreeks 03.00 uur ging het alarm af in het cafetaria. Zowel de eigenaar als de politie werden in kennis gesteld en beide gingen ter plaatse. De eigenaar had camerabeelden van de inbraak, die zijn door de agenten bekeken. Ze herkenden de inbreker.

Even later werd de verdachte aangetroffen in de Rooseveltlaan in Bergen op Zoom. Hij is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zit hij nu nog vast. De man zal donderdag gehoord worden.

De politieagenten stelden de beelden van de inbraak veilig en namen een aangifte op van de eigenaar van het cafetaria. Op het eerste gezicht is er niets weg uit het pand. Er is wel schade gemaakt tijdens de inbraak.