Waalwijker aangehouden op verdenking van zware mishandeling

De 49-jarige man heeft aangifte gedaan van zware mishandeling door de verdachte gepleegd op donderdag 29 mei 2020. Het slachtoffer verklaart dat hij een opmerking had gemaakt over het feit dat de verdachte had meegeboden tijdens een faillissementsverkoop. Hierna had de verdachte hem, zo verklaart hij, vastgepakt en zwaar mishandeld. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en opgenomen. Hij liep een gebroken kaak, een gebroken oogkas, een gebroken neus en een zware hersenschudding op.