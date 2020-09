Verdachte van doodschieten man in Boxmeer aangehouden

Rond 20.15 uur werd bij de hulpdiensten gemeld dat een man in de brandgang van zijn fiets was gevallen en gewond was geraakt. Al snel bleek er echter iets anders aan de hand. Omwonenden verklaarden schoten te hebben gehoord. De man bleek te zijn neergeschoten door een, op dat moment, nog onbekende dader. Pogingen door omstanders en ambulancepersoneel om zijn leven te redden mochten niet meer baten.



Onderzoek leidt tot aanhouding

De politie startte meteen op en rondom de plaats delict een groot onderzoek. De locatie werd ruim afgezet voor sporenonderzoek door de forensische recherche. Een speurhond werd ingezet in de zoektocht naar aanwijzingen in de ruime omgeving en er werden getuigen gehoord. Uiteindelijk leidde het onderzoek ertoe dat een arrestatieteam aan het eind van de nacht de verdachte in zijn woning kon aanhouden. Hij werd overgebracht naar een politiebureau en zit vast. In zijn woning wordt huiszoeking gedaan. Wat de aanleiding is geweest voor dit schietincident maakt nadrukkelijk onderdeel uit van ons onderzoek, dat onverminderd doorgaat.