Verdachten schietincident Uden in vrijheid gesteld

We hebben gemerkt dat verschillende geruchten en namen op sociale media rond gaan. Geef deze namen vooral door aan de politie en deel deze niet op sociale media. Maar al te vaak komt het voor dat verkeerde mensen beschuldigd worden. Alle informatie is welkom, ook al denkt u dat het er mogelijk niet toe doet of denkt u dat iemand anders het wel doorgeeft. Uw tip kan mogelijk de doorbraak in het onderzoek zijn. Neem contact met ons op via 0900-8844 of geef het door via onderstaand tipformulier.