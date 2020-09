Brandstichting oorzaak van brand in Geleen

Geleen - In een woning in een flat aan de Van Goyenstraat in Geleen brak in de nacht van woensdag op donderdag brand uit. Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is niemand gewond geraakt bij de brand. Een deel van de flat is tijdens de bluswerkzaamheden ontruimd. De politie onderzoekt de brand.