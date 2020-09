Drugslab aangetroffen in Hollandscheveld

Het lab was nog niet in werking. Wat er in dit lab geproduceerd moest worden, is onderdeel van het onderzoek.

Gevaarlijke situatie

Dit soort drugslaboratoria en opslagplaatsen is een groot risico voor bewoners en omwonenden. Niet alleen het productieproces, maar ook de opslag van chemische stoffen is gevaarlijk.

Heeft u tips over de aanwezigheid van dit soort criminele activiteiten? Geef dit dan door aan de politie via de politieapp of het meldformulier op politie.nl. Uiteraard kunt u uw informatie ook telefonisch doorgeven via 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik het meldingsformulier van M.

Ontmanteling

De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) is vanwege de gevaarlijke chemische stoffen ter plaatse in Hollandscheveld, LFO wordt bij het aantreffen en ontmantelen van drugslaboratoria van synthetische drugs ingezet, zodat dit werk veilig kan gebeuren. De recherche is nog geruime tijd bezig met onderzoek.