Straatrover aangehouden

De recherche is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord op de Nieuwendijk. Ook ontvangt het onderzoeksteam graag beeldmateriaal.

Heeft u informatie die ons kan helpen bij het onderzoek, dan kunt u contact met ons opnemen via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Beeldmateriaal kan rechtstreeks geüpload worden in onderstaand tipformulier.