Getuigen gezocht steekincident

Een aantal jongeren besloot elkaar te treffen, mogelijk vanwege een eerder conflict. Dit treffen liep uit op een ruzie waarbij gestoken is en de 21-jarige vrouw gewond raakte. Wat de aanleiding van de ruzie en het steekincident is, wordt nog onderzocht.



Getuigen

De politie onderzoekt de zaak en de rol van de nu aangehouden verdachten en is op zoek naar getuigen. Heeft u dinsdagmiddag rond 16.15 uur iets gezien in de omgeving van de Snoekstraat van de ruzie of wat daar wellicht aan vooraf is gegaan? Neemt u dan contact op met de recherche via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.