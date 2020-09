Verdovende middelen aangetroffen in pand

Rond 01.00 uur stonden agenten op het punt om het pand aan de Tristanstraat te betreden voor een controle, toen zij twee mannen in het pand zich verdacht zagen gedragen. De agenten gingen vervolgens naar binnen en hielden vier verdachten aan op verdenking van handel in verdovende middelen.



Na een doorzoeking later op de avond trof de politie nog meer hoeveelheden verdovende middelen aan. Deze zijn net als enkele voertuigen en contant geld in beslag genomen. De vier verdachten, een 43-jarige Reeuwijker, een 40-jarige Gouwenaar en twee 35-jarige mannen zonder vaste woon-of verblijfplaats, zitten op dit moment nog vast. De politie heeft de zaak in onderzoek.



Op basis van informatie van de politie heeft burgemeester Verhoeve van Gouda heeft besloten tot spoedsluiting van het pand voor de duur van 2 weken. Gedurende deze twee weken wordt er onderzoek gedaan naar de noodzaak van het opleggen van verdere bestuurlijke maatregelen, die kunnen inhouden dat het pand na de periode van spoedsluiting langer dicht blijft.