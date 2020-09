Recherche onderzoekt beroving en zoekt getuigen

Vier vrienden zaten bij de hangplek, een omgebouwde zeecontainer, naast de hockeyclub toen zij rond 22.00 uur door drie mannen van rond de 18 jaar, onder bedreiging van een mes en vuurwapen, werden beroofd van hun persoonlijke bezittingen.

Getuigen gezocht

De recherche doet onderzoek naar de beroving en komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van deze straatroof. Dat kan via 0900-8844 of M 0800-7000.

Mogelijk zjjn er getuigen die de mannen herkennen aan onderstaande signalementen.

Man 1:

ongeveer 1.85 cm

licht getint

lang en slank postuur

grijze gewatteerde North face jas (heuplengte)

zwarte spijkerbroek, skinny model tot enkelhoogte

zwarte Nikes met een wit logo, laag model

zwarte capuchon

zonnebril (goudmontuur)

blauw medisch mondkapje, gedragen over de kin, mond en neus

Man 2:

ongeveer 1.65 cm

donker getint

breed en bol postuur

zwarte gewatteerde bodywarmer

zwarte sweater met capuchon

zwarte trainingsbroek met wit logo

zwarte schoenen.

zwarte wollen handschoenen.

blauw medisch mondkapje

Man 3:

ongeveer 1.80 cm

licht getint

witte capuchon

zwarte hoody

zwarte spijkerbroek, wijd en lang model tot over de schoenen

zwarte vingerhandschoenen

zwart mondkapje