Twee verdachten aangehouden voor overval op COOP Delft

Op vrijdag 14 augustus 2020, omstreeks 17.30 uur overvielen twee mannen de supermarkt COOP aan de Hof van Delftlaan in Delft. Een van de daders sloeg een medewerker tegen het hoofd en onder bedreiging werden de medewerkers gedwongen geld uit de kassa te halen. Na de overval zijn beide daders via de Rochussenstraat, Colijnlaan richting het Wilhelminapark weggerend. In de uitzending toonden we camerabeelden van de twee daders. Na onderzoek werd een 16-jarige jongen op zondag 6 september in Delft als verdachte aangehouden. Zijn voorarrest is inmiddels met 30 dagen verlengd. Een 21-jarige man uit Rijswijk werd op woensdag 30 september in Delft aangehouden. Zijn rol bij het incident wordt onderzocht, de man is ingesloten in een politiebureau.



Team West

Het rechercheteam is de oplettende kijkers dankbaar voor hun hulp bij deze zaak. Dankzij uw tips konden de verdachten worden aangehouden. Team West is iedere dinsdag vanaf 17.00 uur te zien bij Omroep West en wordt daarna ieder uur op dinsdag en woensdagochtend herhaald.