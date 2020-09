Vier mannen aangehouden voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en bedreiging

Uitgebreid onderzoek leidde maandagochtend tot de doorzoeking van verschillende woningen en opslagruimtes in Zoetermeer, Nootdorp, Delft en Tilburg. Hierbij zijn vier verdachten aangehouden door het arrestatieteam en het ondersteuningsteam van de politie. Daarnaast trof de politie met behulp van speurhonden verdovende middelen en contant geld aan in de woningen. Deze zijn samen met enkele voertuigen in beslag genomen. Bij de doorzoeking verrichtte de politie nog twee aanhoudingen. Een 21-jarige Tilburger wordt verdacht van witwassen en een 23-jarige Zoetermeerder is aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen.



De vier hoofdverdachten, drie mannen van 20 jaar en één van 21 jaar uit Zoetermeer, zitten net als de 21-jarige verdachte uit Tilburg in alle beperkingen, wat betekent dat zij alleen met hun advocaat contact mogen hebben. De 23-jarige Zoetermeerder is inmiddels heengezonden. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.