BOA’s van de RET vervoeren zelfstandig arrestanten vanaf 1 oktober

Voorheen schakelden de BOA’s van de RET de politie in wanneer zij arrestanten hadden gemaakt die naar het politiebureau gebracht moesten worden. Nu BOA’s dit zelf mogen doen, biedt dit veel voordelen voor beide partijen: een vermindering van het aantal assistentiemeldingen door BOA’s aan de politie, waardoor er geen wachttijd meer is op de politie en de kans op frustratie en escalatie van de arrestant afneemt. Daarnaast zorgt het voor een meer professionele BOA organisatie.



De projectleider vanuit de politie vindt het starten met de BOA’s van de RET een voor de hand liggende keuze: “Zij hebben hun zaakjes prima op orde en de samenwerking verloopt altijd zeer professioneel”.

Naast het vertrouwen in de samenwerking tussen de politie en de BOA’s van de RET is er ook hard gewerkt om aan alle voorwaarden te voldoen. Zo zijn de BOA’s van de RET getraind, heeft de RET een speciale bus aangeschaft en vindt de uitrol van dit project in verschillende fases plaats waarbij de toegang tot meer politiebureaus steeds wordt uitgebreid.