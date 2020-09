Politie ontmantelt hennepdrogerij

Politieagenten stelden die dag een onderzoek in bij een loods op een terrein. Bij het naderen van de loods, roken de agenten al een scherpe henneplucht hetgeen hun vermoeden alleen maar versterkte. Toen de loods was geopend, bleek dat er een hennepdrogerij was opgericht. De drogerij werd ontmanteld en alle benodigde apparatuur zoals armaturen, assimilatielampen, tijdschakelaars droog- en groeitenten werden in beslag genomen en afgevoerd. De politie trof verder enkele hennepresten aan. Ook vonden agenten in de loods een gestolen auto. De 36-jarige huurder van de loods meldde zich ten tijde van de ontruiming bij de politie. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.