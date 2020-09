Veel geweld bij controle in openbaar vervoer

Omstreeks 21.30 uur die dag werden de passagiers van lijn drie gecontroleerd op de juiste vervoersbewijzen. In de bus zat een aantal jongeren die direct verbaal agressief richting de controleurs van het vervoersbedrijf reageerden. Zij beledigden daarbij de controleurs. Deze hielden daarop de man aan die zich daarbij hevig verzette. Hierbij kwam een controleur ten val waarbij hij door een van de jongeren werd bespuugd. Hoewel de politie snel ter plaatse was om de controleurs te ondersteunen, wisten de drie jongeren inclusief de al aangehouden verdachte in het tumult te ontkomen. Doordat de politie over een goed signalement beschikte en bleef doorzoeken, konden agenten ruim een uur later enkele verdachten aanhouden. De jongeren waren na hun vlucht over een nabij gelegen hek aan de Singel geklommen. Een van de jongeren (21 jaar) raakte daarbij behoorlijk gewond aan zijn hand. Nadat die wond was verzorgd werden de verdachten (18, 21 uit Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht) ingesloten voor nader verhoor. De politie onderzoekt de zaak en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.