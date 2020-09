Politie arresteert vijf personen voor straatroven

Roermond - In een onderzoek dat de politie instelde naar aanleiding van een tiental straatroven in en rond Roermond zijn de afgelopen dagen vijf personen aangehouden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het gaat om vier jongens in de leeftijd van 16 uit Roermond en Herten en een jongen van 18 uit Horn. Zij zijn in verzekering gesteld.