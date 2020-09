De 24-jarige man was samen met een 21-jarige vrouw vanuit Breda naar Rotterdam gekomen vanwege een ruzie over geld. Zij bedreigden een vrouw in de Galvanistraat vanwege een ruzie over geld. Te hulp geroepen politieagenten konden voorkomen dat de man het vuurwapen uit zijn tasje haalde. De man en vrouw zijn beiden aangehouden.