Wapenvondst na melding drugsoverlast

De agenten waren naar de woning gegaan na een melding over drugsoverlast. Na door de bewoners te zijn binnen gelaten viel direct hun oog op de schietpen die op tafel lag. Niet zelden heeft drugsoverlast een directe relatie met bezit of gebruik van (vuur)wapens. Dit was dan ook direct de aanleiding om de woning verder te doorzoeken op ander wapentuig waarbij de agenten een shotgun en een handvuurwapen vonden. De bewoonster, een 44-jarige vrouw, en haar 37-jarige vriend werden daarop aangehouden.

Hiermee was de koek nog niet op. De wapenvondst in het huis was voor de politie direct aanleiding om ook de woning van de vriend van de 44-jarige vrouw te doorzoeken. Dat bleek niet voor niets. Daar vonden zij nog twee vuurwapens, vier luchtdrukwapens, een aantal verboden messen, 200 XTC-pillen en 10 gram speed. De gemeente besloot tot een spoedsluiting van beide woningen.

Wapenbezit kent alleen maar verliezers

Onschuldige slachtoffers, mensen die toevallig op de verkeerde plek op het verkeerde moment waren. Mensen die in een opwelling zijn vermoord om ogenschijnlijk niks. Als die daders geen wapen hadden gehad, hadden ze het ook niet kunnen gebruiken. Wapenbezit leidt tot wapengebruik. Wapenbezit kent alleen maar verliezers.

(Vuur)wapens, levensgevaarlijk!

Het is levensgevaarlijk om een (vuur)wapen op zak te hebben, of met een nepvuurwapen de straat op te gaan. Wanneer de politie het vermoeden heeft van een vuurwapen, wordt geen enkel risico genomen. Wat er kan gebeuren? Klik op deze link.

Beloning voor melden vuurwapen

Als reactie op de vele schietpartijen in de openbare ruimte en om te voorkomen dat er slachtoffers vallen, heeft de hoofdofficier van justitie in Rotterdam een beloning uitgeloofd voor tips die leiden tot het vinden van vuurwapens. Wil je meer weten over deze tipgeldregeling? klik dan hier.