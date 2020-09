Rellen in Utrecht- weer vier verdachten aangehouden

Na de rellen is een rechercheonderzoek gestart om op basis van camerabeelden en getuigenverklaringen verdachten aan te houden die vernielingen pleegden en geweld gebruikten tijdens de rellen. Er werden al drie personen aangehouden die op internet opriepen om te gaan rellen, en drie jongens die vernielingen pleegden en stenen en vuurwerk naar de politie gooiden.

Op 30 augustus heeft de politie nog een 18-jarige Utrechter aangehouden die duidelijk op beeld een camerapaal vernielde tijdens de rellen op 14 augustus (op dat moment was hij 17 jaar oud). Op dinsdag 1 september is een 13-jarige jongen uit Harmelen aangehouden die op 14 augustus stenen gooide naar een ME-voertuig. Donderdag 2 september hielden agenten een 15-jarige Utrechtse jongen aan die tijdens de rellen een bushokje vernielde, een camerapaal in brand stak en vuurwerk gooide. Op dezelfde dag werd ook een 17-jarige Utrechtse jongen aangehouden die vuurwerk gooide.

Beelden in Bureau Hengeveld

De recherche is alle beschikbare beelden aan het analyseren op strafbaar gedrag in combinatie met goede herkenbaarheid van de pleger. Deze vier verdachten werden door agenten zelf herkend van de beelden, zijn door kijkers van Bureau Hengeveld herkend of hebben zichzelf gemeld na de uitzending. Geblurde beelden van relschoppers zijn getoond in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld op zaterdag 29 augustus en woensdag 2 september. De politie liet de jongens toen geblurd zien omdat ze waarschijnlijk minderjarig zijn. Zij hebben nu nog de kans om zich zelf te melden bij de politie. Doen zij dit niet, dan worden zij binnenkort ongeblurd getoond. Hun gezichten komen dan dus in beeld. Er zijn nog geen aanhoudingen n.a.v. de uitzending van 2 september. De tips die na deze uitzending kwamen, worden nog onderzocht.

Gezocht

De recherche is nog steeds op zoek naar de andere verdachten. Mensen die hen herkennen, wordt gevraag hun informatie door te geven via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. De verdachten zijn te vinden en te zien via deze link -> https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2020/september/rellen-utrecht.html (De politie heeft alle jongens die te zien zijn op de beelden een nummer gegeven. Het kan zijn dat de nummers niet doorlopen.)

https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/formulier/2020/september/rellen-utrecht.html?sid=d447bd1d-1b1f-45cc-9d7e-0a68c8f45d7f