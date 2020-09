Aangehouden met sleutel in onderbroek

De politie trof in een parkeervak nabij de Engelandlaan een gestolen auto aan. In de directe omgeving werd een man gevonden die zich verdacht ophield en leek of hij zich voor de politie wilde verstoppen. Deze man, een 20-jarige Haarlemmer werd gecontroleerd en bleek niet in het bezit van een identiteitsbewijs, waarop hij werd aangehouden.

Tijdens de fouillering bleek dat de man een autosleutel in zijn onderbroek had zitten. Deze autosleutel paste op de gestolen auto.

De man is ingesloten voor nader onderzoek.

2020188946