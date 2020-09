Getuigen gezocht van overval

Aan het begin van de avond kwam een man de supermarkt inlopen. Hij liep eerst door de winkel voor boodschappen, maar eenmaal bij de kassa bedreigde hij het personeel en eiste geld. Toen een personeelslid richting de verdachte rende, verliet hij snel de winkel door de achteruitgang aan de Carry van Bruggenstraat. Hij ging zonder buit ervandoor. De politie zocht in de omgeving, maar heeft de verdachte niet meer aangetroffen.



De man had een slank postuur en was ongeveer 1,80 meter lang. Hij droeg donkere kleding, een donkergrijze muts en een donkere sjaal.



Voor het onderzoek is de recherche op zoek naar getuigen. Was u rond 18:10 uur in de omgeving van de Cor Bruijnweg en heeft u de verdachte vóór de overval zien lopen of ná de overval zien wegrennen? Heeft u een camera in de omgeving en heeft u mogelijk beeldmateriaal van de verdachte? Of heeft u andere informatie over deze overval? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Of bel anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.



2020188971