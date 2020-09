Getuigen gezocht van woningoverval

Rond 04:50 uur drongen twee mannen de woning aan de Sportlaan binnen en gingen naar de slaapkamer waar twee bewoners lagen te slapen. De mannen bedreigden de slachtoffers en gebruikten hierbij geweld. Eén van de bewoners raakte licht gewond. Nadat de mannen de slaapkamer hadden doorzocht, verlieten zij met een buit de woning. Buiten stapten zij in een auto, met mogelijk nog een derde verdachte als bestuurder, en reden weg in de richting van de Populierenlaan. De politie heeft in de omgeving gezocht, maar de verdachten niet meer aangetroffen.



De recherche onderzoekt de woningoverval en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets verdachts gezien in de omgeving van de Sportlaan rond 04:50 uur of in de dagen daarvoor? Heeft u de auto met de verdachten in Wieringerwaard zien rijden? Heeft u een camera en heeft u mogelijk beeldmateriaal van de verdachten? Of heeft u meer informatie over deze woningoverval? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. U kunt uw informatie ook anoniem met ons delen door te bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



2020189216