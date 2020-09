Nervositeit leidt naar drugs en wapens

Foto politie Rotterdam

Agenten van de Rotterdamse politie zagen rond 19.40 uur een busje op de Mijnsherenlaan staan en besloten tot een verkeerscontrole. De bestuurder was verdwenen, maar in de bus zat nog wel een passagier die aantal drugsdelcten op zijn naam had en die duidelijk heel zenuwachtig was . Omdat deze 25-jarige Barendrechter strafrechtelijk niets te verwijten viel, lieten de agenten de man verder ongemoeid.



Schichtig

Na een paar minuten verscheen een tweede man ten tonele die de bestuurder van het busje bleek te zijn. Deze man had een zware tas bij zich, liep snel en keek schichtig om zich heen. Deze 25-jarige Rotterdammer ging naast zijn leeftijdsgenoot in het busje zitten en reed vervolgens weg. De agenten wilden de bestuurder óók aan een controle onderwerpen en gaven hem een stopteken, waar hij niet op reageerde. Pas na een aantal minuten stopte de bestuurder op de Frans Bekkerstraat. Daar stapte de Barendrechter uit en rende hij met de zware tas van zijn maat weg. Op de Gouwstraat gooide hij de tas weg, maar op de Charloisse Kerksingel kreeg een achtervolgende agent hem te pakken. In de weggegooide tas zat ruim een kilo hennep. De bestuurder was in het busje blijven zitten en kon probleemloos aangehouden worden.



Tientallen kilo's

De agenten lieten het er niet bij en wisten uit te vinden waar de Rotterdammer met de tas vandaan gekomen was. In deze Rotterdamse woning troffen zij enkele tientallen kilo’s aan pillen aan, drugsattributen, twee vuurwapens en munitie. Dit alles is in beslaggenomen en de mannen zitten vast.