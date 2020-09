Vrouw door het lint bij ziekenhuis

De politie ging op vrijdag 4 september rond 0.15 uur met spoed richting het ziekenhuis toen ze de melding kregen van een vrouw die beveiligingspersoneel zou aanvallen. Ze werd door de beveiliging in bedwang gehouden en overgedragen aan de politie. De verdachte zou mogelijk onder invloed van drank of drugs zijn en was slecht aanspreekbaar. Ze is meegenomen naar het politiebureau en ingesloten in een cel. De beveiligster heeft aangifte gedaan van mishandeling.