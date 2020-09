Drugs en tienduizenden euro’s contact geld aangetroffen

Nadat bij de politie informatie binnenkwam over mogelijk handel in verdovende middelen zijn er in Herkenbosch en Steyl doorzoekingen verricht in woningen. In die twee woningen is ruim 70.000 euro aan contact geld aangetroffen. Ook werd er ruim 5 kilo XTC, bijna 2 kilo heroïne en ruim 50 gram cocaïne aangetroffen. Ook een patroonhouder met patronen werd in een van de woningen gevonden, en een nog nader te bepalen hoeveelheid hennep.

In Herkenbosch is een 30-jarige man door het arrestatieteam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Ook in Steyl werden twee verdachten aangehouden, een vrouw van 50 jaar en een vrouw van 20 jaar.



Het drietal zit vast en de zaak is in onderzoek.