Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding

Om 18.50 uur kreeg de politie een melding dat een verward ogende man met een mes rondliep aan de Sint Wirosingel in Roermond.



Eenmaal ter plaatse negeerde de verdachte aanwijzingen van de politie en sloeg op de vlucht. De verdachte zorgde voor een dreigende situatie naar zowel agenten als omstanders. Daarop werd er een waarschuwingsschot gelost. De man gooide zijn mes weg en kon worden aangehouden. Het mes is in beslag genomen. Naar het schieten wordt, zoals gebruikelijk, een onderzoek ingesteld.



Getuigenoproep

Tijdens het incident zijn enkele omstanders voor hun veiligheid weggestuurd door de politie. We komen graag alsnog met hen of andere ooggetuigen in contact. Bent u getuige geweest van dit incident? Neem dan contact op via tel. 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.