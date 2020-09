Vijf gewonden bij vechtpartij in Wezep

Gisteravond rond 22.45 uur is er een vechtpartij ontstaan in een cafe aan de Zuiderzeestraatweg in Wezep. Bij deze vechtpartij is ook gestoken waarbij twee personen gewond zijn geraakt, in totaal raakte 5 personen gewond. De vechtpartij begon binnen en kreeg zijn vervolg buiten op straat. Rond 02.30 uur vannacht heeft de politie een 34-jarige man uit Hattem aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het steekincident. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De slachtoffers zijn vier mannen uit Wezep (18, 20, 21 en 21 jaar) en een 45-jarige man uit Kamperveen.



De politie is volop bezig met het onderzoek. Getuigen worden gesproken en er wordt een buurtonderzoek uitgevoerd. Wat de aanleiding van de ruzie is, is nog onbekend en wordt uiteraard onderzocht.