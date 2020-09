Man aangehouden na bedreiging

Agenten kregen door dat een verdachte weg was gereden op een brommer. Onderweg naar de melding zagen agenten een brommer, die voldeed aan de beschrijving, rijden. Agenten riepen dat de brommer moest stoppen. De personen op de brommer reden door en één agent zag zich genoodzaakt één waarschuwingsschot te lossen.



Een ander politievoertuig wist een stopteken te geven aan de brommerrijder en de twee personen op de brommer stopten. Het tweetal, een man en een vrouw, zijn voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Het tweetal is na onderzoek heengezonden. Zij bleken geen rol te hebben gespeeld bij de bedreiging.



Na onderzoek heeft de politie later in de nacht een 18-jarige man uit De Kwakel aangehouden. Zijn rol bij het incident in Rijsenhout onderzoekt de politie. Mensen met informatie over het conflict en / of de bedreiging kunnen contact opnemen met 0900-8844.



2020189845