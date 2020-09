Vier mannen aangehouden na ruzie bij woning

Rond middernacht ontving de politie de melding van een vechtpartij, nadat eerder op de avond al een melding was gedaan van geluidsoverlast vanuit een woning. Bij aankomst werd een 33-jarige man uit Gouda, de later aangehouden verdachte, door drie mannen in bedwang gehouden nabij de woning van zijn bovenburen. Hij bleek een mes bij zich te hebben en daarmee één van de mannen, een 24-jarige man uit Gouda, verwond te hebben.



Omdat ter plaatse niet duidelijk was wie welke rol had tijdens de ruzie, en de verdachte ook zelf flinke verwondingen had, hielden agenten alle vier de mannen aan. De 33-jarige man wordt dinsdag 8 september voorgeleid bij justitie.



Beide gewonde mannen zijn nagekeken in de ambulance. De verdachte is later nog ter controle naar het ziekenhuis gebracht.