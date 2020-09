Twee aanhoudingen na steekincident Weerdesteynstraat

Het was iets voor half 9 toen het incident gebeurde. Agenten en ambulance waren snel in de straat in Beverwaard en bekommerden zich om de vrouw. De ambulance bracht haar met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis. Al snel daarna hielden agenten twee verdachten aan. Zij waren aanwezig in de woning waar het gebeurde. Het gaat om twee mannen uit Rotterdam van 20 en 32 jaar. De politie zoekt uit wat precies hun rol is geweest.

Heeft u informatie?

Als u waardevolle informatie heeft en nog niet met de politie heeft gesproken, bel dan met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem wilt blijven.