Arrestatie na bedreiging met mes

Het slachtoffer deed aangifte. Hij vertelde dat hij de winkel binnen wilde gaan. Hij zag bij de ingang twee mannen op een bankje zitten. Hij hoorde dat een van hen in het Engels iets dreigends en discriminerends riep. Hij ging voor de man staan die vervolgens schreeuwde: “I kill you’. Hij zag dat de man om zijn dreigement kracht bij te zetten een groot mes uit zijn binnenzak pakte en daarmee enkele stekende bewegingen maakte. Hierna liep de dreiger weg. Agenten hebben de verdachte op de parkeerplaats aangehouden. Het gebruikte mes werd in een afvalbak aangetroffen. Tijdens het controleren van zijn vingerafdrukken bleek ook nog dat hij een valse naam had opgegeven en dus het rijbewijs en ID-kaart van een andere Pool gebruikte. Daarom is ook de Vreemdelingenpoltie (AVIM) geïnformeerd.