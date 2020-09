Tilburger aangehouden na bedreiging met vuurwapen en mes

Het gaat om een bekende van de politie. In juli 2020 werd op zijn adres na een melding nog een nepvuurwapen, een boksbeugel en vuurwerk aangetroffen. In overleg met de officier van justitie werd besloten om de man, een 42-jarige Tilburger, ter zake bedreiging buiten heterdaad aan te houden. Hij werd, nadat hij zijn woning per fiets had verlaten, met hulp van Cameratoezicht door getrainde agenten van een Ondersteuningsgroep omstreeks 15.00 uur op de Katterug aangehouden. Op zijn kamer werd een nepvuurwapen aangetroffen dat echter voor afdreiging geschikt is. Het wapen is in beslag genomen.