Explosie veroorzaakt schade aan pand Pieter Calandlaan

Rond halfvier vannacht kreeg de politie meerdere meldingen van een harde knal op de Pieter Calandlaan. Agenten zagen daar schade aan een avondwinkel veroorzaakt door een explosief. Uit onderzoek moet duidelijk worden om wat voor soort explosief het gaat. Direct na de explosie reed er een scooter weg van de voornoemde locatie. De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben over dit incident of beelden hebben van het incident. Hen wordt verzocht contact te zoeken via 0900 – 8844. Dat kan ook anoniem via 0800 – 7000.