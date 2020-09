Drie aanhoudingen na reeks diefstallen e-bikes

De afgelopen weken was er een opvallende stijging te zien van het aantal diefstallen van e-bikes in de omgeving van Ermelo. Onderzoek van de politie leidde op vrijdag 28 augustus naar een loods aan de Tolweg in het dorp. Er werden vijftien fietsen aangetroffen. De 32-jarige Ermeloër was aanwezig in de loods en kon direct worden aangehouden. In de schuur bij zijn woning werden nog eens vijf fietsen aangetroffen.