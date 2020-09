Vermoedelijk drugslab aangetroffen in Zevenaar

De politie kwam het vermoedelijke lab na een tip op het spoor. Toen verschillende agenten bij het terrein aankwamen zijn er drie verdachten over een hek geklommen en gevlucht. Eén van de drie kon even later op de Oude Zevenaarsedijk worden aangehouden. De politie is nog op zoek naar de twee andere verdachten. Mensen die tussen 17:45 en 18:30 uur iets verdachts hebben gezien in de omgeving of weten om wie het gaat vragen we om zich te melden via 0900-8844.