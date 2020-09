Vrouw door geweld om leven gekomen Den Helder

Twee mannen uit Den Helder (36 en 63 jaar) zijn aangehouden en zitten nog vast. De politie onderzoekt welke rol zij hebben gespeeld bij de dood van de vrouw. De mannen zijn in verzekering gesteld..

Een van de scenario’s die de politie onderzoekt is of er sprake is van huiselijk geweld. De aangehoudenen behoren tot de huiselijke kring van de vrouw. Bij de politie zijn geen historische meldingen bekend van huiselijk geweld.

Mocht u iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Balistraat in Den Helder vanaf de late avond van vrijdag 4 september tot zaterdagochtend 5 september, meld dit dan bij de politie via 0900-8844 (lokaal tarief). Anoniem melding doen kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Mocht u beelden hebben van passanten kunt u ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2020190272.

Ook mensen die menen te weten wat er zich heeft afgespeeld en die de politie nog niet heeft gesproken worden opgeroepen zich te melden