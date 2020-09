Recherche onderzoekt dodelijk steekincident en zoekt getuigen

Het team Forensische Opsporing heeft een sporenonderzoek verricht en agenten hebben een buurtonderzoek gehouden. Inmiddels is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) samengesteld die onderzoek doet naar de toedracht van het incident.



Getuigen die nog niet met de politie gesproken hebben, maar wel informatie hebben dat verband kan houden met het steekincident worden verzocht zich te melden bij de recherche via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.