Zwaargewonde na frontale botsing Zevenkampse Ring

Foto: Jeffrey Jacobs - Nieuws op Beeld

De bestuurder van de auto raakte bij de aanrijding bekneld in zijn auto. De brandweer schoot te hulp om hem eruit te knippen. Toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht was hij wel aanspreekbaar. De twee mannen in het andere betrokken voertuig, een witte bestelbus, raakten niet zichtbaar gewond. Een van hen is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Beiden waren onder invloed. Omdat onduidelijk is wie achter het stuur zat ten tijde van de aanrijding, zijn ze allebei aangehouden op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het gaat om een 33-jarige Leerdammer en een 48-jarig man uit Leiden. Zij worden gehoord.

Meer informatie of (dashcam)beelden?

Het team verkeersongevallenanalyse (VOA) en team opsporing Verkeer doen onderzoek naar het ongeval. De rechercheurs komen graag in contact met mensen die meer informatie hebben, de bestelbus en de auto voorafgaand aan het ongeval zijn opgevallen, of getuige waren van het ongeval. Ook mensen met bewakingscamera’s langs de route of dashcams waar mogelijk iets relevants op staat worden opgeroepen om hun beelden te delen. Dat kan via onderstaand tipformulier of via 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel 0800-7000.