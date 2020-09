Drie aanhoudingen na melden verdachte situatie

Op zondag 6 september rond 3.00 uur kreeg de politie een melding van een verdachte situatie aan de Generaal Hakewill Smithlaan. Daar zou een scooter op de grond liggen. Agenten namen een kijkje bij het voertuig en het bleek dat het om een gestolen scooter ging. In de buurt vonden ze ook nog een snorfiets die eveneens gestolen leek te zijn. Bij een zoekslag troffen ze de drie verdachten aan. Een van de verdachten voldeed aan een eerder door een getuigen gegeven signalement van een persoon die bij de scooter weggelopen was. Het drietal is ingesloten voor verder onderzoek. De scooter en snorfiets zijn in beslag genomen.