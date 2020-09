Scooterrijder er vandoor na aanrijding

De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval. Van de twee jongens is een signalement bekend. De bestuurder is een jongen van 15-17 jaar oud, donkere huidskleur, slank postuur, 1.70 meter lang, zwart haar in meerdere lange vlechten van zo´n 10 centimeter lang, hij droeg een blauw/groen tye dye shirt. De bijrijder is eveneens een jongen van 15-17 jaar oud, slank postuur, 1.70 meter lang, donkere huidskleur, zwart kort krullend haar en hij droeg rode kleding.