Getuigen gezocht van schietpartij Oranjeboomstraat

Toen de politie na de melding ter plaatse kwam, bleek dat er daadwerkelijk geschoten was. Er werden meerdere hulzen gevonden, die door Forensische Opsporing zijn veiliggesteld. De politie onderzoekt wat er gebeurt is en ook of er gericht op de auto is geschoten.

