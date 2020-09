Man mishandeld nabij station Sloterdijk

De politie neemt de mishandeling hoog op vanwege het homo gerelateerde geweld. De recherche onderzoekt de zaak. Was u getuige of heeft u informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via 0900 – 8844. Anoniem kan ook via 0800 – 7000. Spreekt u liever met onze collega’s van het Roze in Blauw netwerk dan kunt u bellen met 088 169 1234.