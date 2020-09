Man aangehouden na dodelijke explosie

Rond 02.00 uur vond er een explosie plaats in een bedrijfspand aan de Californiëdreef. Een man die zich in het pand bevond overleed ter plekke. Hij werd door de brandweer uit het pand gehaald. De Explosievenopruimingsdienst (EOD) heeft onderzoek gedaan. Een 23-jarige Utrechter die zich in de buurt bevond, is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie. Hij is in verzekering gesteld.

De recherche heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen, en mensen die meer weten, om contact op te nemen via de wijkagent, 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.