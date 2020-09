Snackbar overvallen

De recherche is een onderzoek gestart en zoekt getuigen die meer kunnen vertellen over de overval. Heeft u iets gezien? Of heeft u meer informatie over de verdachten? Misschien beschikt u wel over camerabeelden. Deel dit dan met de recherche in Hilversum. Dit kan door te bellen naar 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Bij dit formulier kunt u eventueel ook beelden toevoegen. Wilt u liever anoniem blijven? Dan kunt u de informatie delen via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl. Alle informatie kan waardevol zijn voor het onderzoek.