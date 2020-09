Poging doodslag door stenen op de weg

In de nacht van zondag 30 augustus rond 00.30 uur rijdt een 21-jarige automobilist over de Ir. Enschedeweg (N212) in de richting van Wilnis. Met een snelheid van ongeveer 80 km per uur. In een flits ziet de man iets op de weg staan. Helaas is het dan te laat om te remmen en de auto rijdt over het object heen. De man weet de auto te parkeren en ziet onder andere dat zijn achterband lek is. Op dat moment komen er een jongen en meisje aanfietsen. Samen lopen ze terug om te kijken wat de oorzaak was. Ze zien midden op de weghelft van de man drie grote tegels liggen. Deze zijn door iemand neergelegd. Het slachtoffer en de getuigen halen de tegels van de weg om meerdere ongelukken te voorkomen.

Het slachtoffer belt ook de politie en maakt een melding over de stenen. Twee agenten gaan op de melding af en rijden over de N212. Net op tijd zien ook de agenten een steen rechtop de weg staan. Ze maken een noodstop om niet tegen de steen aan te rijden. En dat lukt ter ternauwernood..