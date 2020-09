Drie straatroven op senioren Zaandam, politie zoekt getuigen

De eerste twee berovingen vonden plaats in de wijk Hoornseveld, rond 12:00 uur op de fietsbrug tussen de Joachim Kleinsorgstraat en de Panneroodstraat. De tweede vond plaats rond 13:55 uur op de IJdoorn. Bij beide berovingen liepen de slachtoffers met rollators en is de dader weggefietst met een buit. De slachtoffers raakten hierbij niet gewond.

De derde beroving vond rond 15:00 uur plaats in het Vijfhoekpark. Hier fietste de verdachte rond een ouder echtpaar en vroeg hen om geld. Hierna volgde een worsteling waarbij beide slachtoffers ten val zijn gekomen. Eén van hen heeft hierbij een hoofdwond opgelopen. De dader heeft hierdoor de kans gehad weg te komen met een buit.

In alledrie de gevallen is hetzelfde signalement van de dader naar voren gekomen. Het betreft hier een jonge jongen van ongeveer 14 jaar. Hij was ten tijde van de berovingen geheel in het donker gekleed. Het viel op dat hij in de omgevingen van de berovingen al enige tijd rondjes fietste voor hij toesloeg.

De politie is op zoek naar mensen met meer informatie over een of meerdere van deze zaken. Bent u zondagmiddag in de buurt geweest van de Panneroodstraat, IJdoorn of het Vijfhoekpark, en heeft u iets gezien dat verband zou kunnen houden met deze zaken? Dan horen wij dit graag. U kunt hiervoor contact opnemen met de recherche Zaanstad via 0900-8844, of via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Zie hier onze opsporingsvideo.

2020191117 2020191146 2020191219