Gewelddadige diefstal in Zeewijk IJmuiden

Zondagmiddag rond 16:00 uur ontmoetten de verdachte en het slachtoffer elkaar op de Orionweg. De verdachte bedreigde het slachtoffer en mishandelde deze daarna. Het slachtoffer moest onder bedreiging van een mes afstand doen van zijn horloge, waarna zowel de verdachte als het slachtoffer zijn weggerend. Het slachtoffer was bebloed aan handen en gezicht en rende weg richting Dennekoplaan. De verdachte rende richting Zeewijkplein via de Bellatrixstraat.

Op grond van de verklaring van de aangever en kennis van de wijkagent onder zijn wijkbewoners kon de verdachte geïdentificeerd worden. De verdachte, een 18-jarige IJmuidenaar, is aangehouden, zit vast en wordt verhoord.

De politie komt graag in contact met getuigen die zondagmiddag tussen 16:00 uur en 16:30 uur getuige waren van deze mishandeling en beroving. De politie is ook op zoek naar mensen die in deze omgeving iets anders is opgevallen dat verband kan houden met deze zaak. Mensen met meer informatie kunnen bellen met 0900-8844, of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2020191237