In onderzoek gewelddadige dood vrouw Den Helder één verdachte in vrijheid gesteld

Den Helder - De 36-jarige verdachte die zaterdag 5 september is aangehouden in het onderzoek naar de gewelddadige dood van een vrouw in de Balistraat in Den Helder, is maandagmiddag in vrijheid gesteld. Tegen hem, de zoon van het slachtoffer, gelden op dit moment geen ernstige bezwaren om hem in detentie te houden.