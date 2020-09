Motorrijder zwaargewond na aanrijding Aletta Jacobslaan

Het slachtoffer ligt sindsdien met zwaar lichamelijk letsel in het ziekenhuis. Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen (TOEV) doet onderzoek naar de aanrijding en wil weten wat er precies gebeurd is. Zij komt graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Heeft u iets gezien of gehoord, of beschikt u over beelden van dit ongeval? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop beeldmateriaal uploaden.