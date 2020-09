Twee aanhoudingen na straatroof op de Appeltjesmarkt en specifieke getuige gezocht

De recherche doet onderzoek naar deze straatroof en komt graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Ook is de politie op zoek naar een belangrijke getuige. Dit is een vrouw in een lichtkleurige jas. Zij werd gezien met de verdachten en liep weg op het moment dat de politie de aanhoudingen verrichtte. Heeft u iets gezien, gehoord of heeft u beelden van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop beeldmateriaal uploaden.